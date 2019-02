Mercoledì 20 Febbraio 2019, 19:26 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2019 19:30

Con l'accusa di maltrattamenti nei confronti degli alunni, i carabinieri di San Salvo, su disposizione della Procura di Vasto ( Chieti), hanno arrestato un'insegnante di 57 anni in servizio in una scuola dell'infanzia. L'indagine ha preso il via nel settembre 2018 sulla base di una denuncia e di alcune segnalazioni. I carabinieri sono riusciti a documentare, con una telecameranascosta, le minacce e i maltrattamenti dell'insegnante che aveva creato tra i bambini un clima di terrore. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore della repubblica Michele Pecoraro. Domani è previsto l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Italo Radoccia. L'insegnante, attualmente agli arresti domiciliari, è difesa dall'avvocato Alessandra Cappa.