Bambini portati in Tunisia dal papà, il dolore della mamma su Facebook: «Dio dammi la forza, sto mollando»

Papà scappato di casa con i figli. Ha telefonato: «Siamo in Tunisia»

Papà scappa con i figli, la mamma disperata su Facebook: «Come un incubo, il mio cuore si spegne»

Sabato 28 Aprile 2018, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 16:22

I suoi duesonodalla casa diuna settimana fa, sette giorni lunghissimi per mamma, che si è vista portare via i piccoli dalJamel Methenni. Oggi l'uomo ha telefonato per dire che Yassine e Yasmine, di 4 e 2 anni, stanno bene e sono con lui inLa giovane mamma sta raccontando sui social, attraverso la sua pagina Facebook, la disperazione per non avere con sè i suoi due bambini, e anche oggi che ha saputo che stanno bene non riesce a fare a meno di scrivere: «Dio dammi la forza, mi affido a te perché io sto mollando».Sul profilo di Rosa Mezzina sono tante le foto con i due figli che non vede da quando, domenica scorsa, è uscita per andare a lavoro ignara di quanto stava per accadere. Molti i messaggi di solidarietà alla giovane mamma: «Non mollare mai. I tuoi meravigliosi bambini torneranno presto da te ed hanno bisogno della grande mamma quale sei», scrive una donna, «Devi essere forte per loro», aggiunge un'altra. Intanto Rosa continua a postare foto dei suoi bambini, che le mancano come l'aria.