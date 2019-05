Bambino di 11 anni si veste da femmina, il padre lo picchia a sangue per punirlo

Domenica 5 Maggio 2019, 22:41 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 22:48

Ile il padre lo. Un uomo cinese, residente da diversi anni a Milano, ha picchiato brutalmente suo figlio diper punirlo per essersi vestito con degli abiti da femminuccia. L'uomo avrebbe colpito più volte il minore con lasolo per un gioco che aveva deciso di fare insieme al suo fratellino minore.Quando ha visto il figlio girare in casa con abiti da donna è andato su tutte le furie e, considerando il gioco inappropriato, ha voluto punirlo. La scena terribile si è svolta sotto gli occhi della moglie che però non sarebbe in alcun modo intervenuta per fermare l'impeto del marito. Ad accorgersi di quanto era successo sono stati gli insegnanti del piccolo che la mattina seguente a scuola non hanno potuto non notare i segni delle percosse allertando i servizi sociali.Le autorità hanno così indagato sulla condizione familiare in cui viveva il bambino, specificando che non è di marginalità o di violenza, anche se l'episodio resta molto grave. L'uomo ha negato tutte le accuse, ma è stato denuciato lo stesso per abuso di mezzi di correzione e verrà ora sottoposto a processo.