Qualche lettera «come si faceva una volta» per distrarre il figlio affetto da un tumore. A tanto è arrivato l'amore di una madre costretta ad assistere alla malattia del suo bambino senza poter far nulla se non circondarlo di cure e amore.

Bambino di 13 anni ha un tumore, l'appello social della madre per aiutarlo

L'appello è arrivato in queste ore via social dove la donna, Francesca Ferri, ha chiesto un aiuto per il figlio Lorenzo di 13 anni affetto da sarcoma di Ewing e costretto a casa. Non si chiedono somme in denaro, ma qualcosa di molto più prezioso per la fantasia di un giovane ragazzo: lettere, disegni, fotografie di animali - «lui ama ricevere delle lettere, le tiene tutte da parte e se le rilegge spesso» spiega la madre in un lungo post su Facebook.

«È un momento di passaggio per lui – scrive la donna, che ha dovuto ritirare il figlio dalla scuola per le sopraggiunte difficoltà fisiche –, i vecchi compagni di classe stanno percorrendo strade diverse e i nuovi li conosce poco, nonostante adori studiare al liceo scientifico e sia bravissimo in matematica, questo è un momento un po' faticoso». Ed ecco l'accorato appello: «Mi domandavo, anche condividendo questo post, per chiunque avesse voglia di scrivere una lettera come si usava ai vecchi tempi». E prosegue: «Mi piacerebbe tanto che avesse la possibilità di interagire con più persone possibili. Non solo chi lo conosce già ma anche chi può raccontargli qualcosa di quello che fa, di quello che succede al di fuori».

Lorenzo il 10 novembre compirà 14 anni e una lettera, un disegno, una foto sarebbero «un regalo bellissimo» e «lo porterebbero ad alleggerire i suoi pensieri». Il messaggio ha ricevuto migliaia tra like e condivisioni, la speranza adesso è che possa trovare la sua buca delle lettere sempre piena di sorprese.