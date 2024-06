Bambino di 8 anni investito e ucciso dal trattore: stava giocando con la bicicletta. «Alla guida il papà, non lo ha visto»

Un bambino di otto anni è morto dopo essere stato investito da un trattore in un parcheggio privato a Porotto, alle porte di Ferrara.

È successo poco dopo le 19. Il piccolo è morto durante il trasporto in ospedale, a causa delle ferite riportate. La Polizia sta cercando di capire le circostanze in cui sono avvenuti i fatti.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, scrive il Corriere della Sera, il bambino sarebbe stato investito dal trattore guidato dal papà mentre stava giocando nel parcheggio in sella alla sua biciclettina. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19: l'uomo non avrebbe visto il figlio avvicinarsi e lo avrebbe travolto inavvertitamente, mentre era impegnato in una manovra per lasciar passare un motorino.