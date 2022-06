Bimbo di 9 anni scompare durante una passeggiata nei boschi col padre

Sono ore d'ansia nel bellunese per la scomparsa di un bambino di 9 anni sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes, nei pressi di Sant'Anna di Tambre (Belluno), nella zona dell'Alpago.

All'improvviso il bambino è sparito dalla vista del padre che, dopo averlo cercato, ha lanciato l'allarme. L'elicottero si è alzato in volo alle 20.45. La zona è impervia. Sono in arrivo le unità cinofile, le ricerche proseguiranno per tutta la notte.

Le ricerche, coordinate dalla Questura di Belluno, non hanno dato finora esito. Continueranno, se necessario , per tutta la notte. Nella zona, impervia, stanno operando molti soccorritori, e unità cinofile. Padre e figlio sono residenti nel veneziano.