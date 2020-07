Bambino di 2 anni annega nella piscina da giardino, morto dopo due giorni di agonia

Un bambino di due anni è morto dopo essere annegato in una piscina da giardino in provincia di Piacenza. Non ce l'ha fatta il bambino di due anni che l'altro ieri era stato tirato fuori da una piscina da giardino in un'abitazione in provincia di Piacenza.

Bambina di tre anni cade in piscina e annega nel Pisano: stava giocando con un amichetto

Thailandia, bimbo cade in una piscina di un parco acquatico e annega

Il bimbo aveva rischiato di annegare nel tardo pomeriggio di due giorni fa in un'abitazione in una zona di campagna nel comune di Calendasco, dove stava giocando con altri bambini in una piscina da giardino alta circa un metro e mezzo. Poi, forse dopo una caduta in acqua ha perso conoscenza. Sul posto anche i sanitari con l'eliambulanza che hanno avviato le lunghe manovre di rianimazione. Il piccolo era stato portato con l'eliambulanza all'ospedale di Bergamo in gravissime condizioni dove è morto oggi pomeriggio. Proseguono le inagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA