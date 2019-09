Bimbo caduto da balcone, padre ragazzo-eroe: «Mio figlio è un vero angelo»

«Mio fratello non si risparmia mai. Se vede qualcuno in difficoltà lo aiuta senza remore. Quando mia sorella ha bisogno per sua figlia lui c'è sempre», ha aggiunto Angie Melisa Vargas Fernandez, la sorella di Angel. «Siamo tre fratelli in famiglia, due ragazze e lui, che è il più piccolo - continua la sorella -. È sempre stato molto altruista, dà sempre una mano come può. Non mi stupisce quello che ha fatto: per lui i bambini, in quanto indifesi - conclude - vengono prima di tutto».

Sabato 14 Settembre 2019, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 17:57

«Noi abbiamo un vero e proprio angelo in famiglia. Lo sappiamo da sempre e oggi ne abbiamo avuta un'ulteriore conferma». Lo ha detto Miguel Angel Vargas, il padre di Angel Micael Vargas Fernandez, il giovane originario dell'Argentina che stamattina nel lodigiano, a Casalmaiocco , ha salvato la vita a un bimbo che stava precipitando dal balcone di casa. «Io ho sempre cercato - aggiunge il genitore - di inculcargli valori cattolici. Siamo molto credenti. Mio figlio Angel ha anche frequentato da piccolo, in Argentina , una scuola cattolica gestita dalle suore. E arrivato in Italia , 12 anni fa, non ha mai dimenticato gli insegnamenti con alla base l'aiuto al prossimo. Se lo chiamano di notte amici o conoscenti che hanno bisogno di aiuto, lui si alza dal letto e va a aiutarli. È un figlio davvero speciale», conclude.