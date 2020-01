Ultimo aggiornamento: 16:49

Un bambino tre anni è caduto accidentalmente dal balcone della propria abitazione. È successo pochi minuti fa a Pontecorvo in piazzale Romita dove in questo momento ci sono sul posto e ambulanza 118 e i carabinieri. I soccorsi nei confronti del bambino sono in atto.