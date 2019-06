Un bambino di otto anni è morto dopo essere precipitato dal sesto piano dell'abitazione di Novi Ligure ( Alessandria ) in cui viveva con la famiglia. L'incidente è avvenuto quando il piccolo è rientrato a casa con la madre, ora sotto choc, dopo aver trascorso fuori la mattinata. A dare l'allarme alcuni passanti. Il 118 lo ha trasportato all'ospedale di Alessandria ma per lui non c'è stato niente da fare. Sulla caduta indagano i carabinieri.