Udine, bambino di 11 anni cade dalla seggiovia e si frattura il bacino

Un bambino di 11 anni

Domenica 28 Gennaio 2018, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è caduto dallada una altezza di 7 metri e si è fratturato il bacino e, battendo la testa, ha riportato anche un serio trauma cranico. È successo nel primo pomeriggio di oggi, domenica 28 gennaio, sulla seggiovianel comprensorio sciistico di Tarvisio delIl bambino, di Udine, era in sulla seggiovia con due coetanei quando, per cause in corso di accertamento, è caduto ed è finito su unche ha attutito in parte l'impatto. Solo qualche metro più c'era la rete di recinzione della seggiovia: se fosse caduto in quel punto le conseguenze dell'incidente sarebbero state ancora peggiori.In suo soccorso sono giunti gli agenti della polizia di Stato che fanno servizio di sicurezza sulle piste. Hanno stabilizzato il bambino con un materassino a depressione, immobilizzandolo. Poi il piccolo è stato portato a valle, dove lo attendeva anche, con una barella da neve, il taboga, che permette di trasportare le persone ferite lungo le piste in piena sicurezza. Quindi l'11enne è stato preso in carico dall'equipe medica di un'ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova. È stato accolto all'ospedale di Tolmezzo. Non sarebbe in pericolo di vita.Gli agenti della polizia di Stato, coordinati dal vice questore aggiunto del Commissariato di Tolmezzo, Alessandro Miconi, stanno cercando adesso di fare chiarezzaè possibile che il bambino abbia in qualche modo alzato la barra di sicurezza prima di arrivare alla base della seggiovia. Ma al momento è solo una ipotesi.Sempre nel comprensorio turistico invernale del Lussaridi 10 anni, diè caduto neldella neve e si è ferito in maniera seria. Anche lui è stato soccorso dalla polizia di Stato e dai sanitari e portato all'ospedale di Tolmezzo. L'incidente è accaduto intorno ale 15 per cause in corso di accertamento.infine, alle 15.45, sulla pista Di Prampero. Una donna stava sciando quando è stata travolta da uno sportivo che stava facendo snowboard e che poi è fuggito senza prestare aiuto. La donna ha riportato la, dell'omero e un trauma cranico. È stata potata in ospedale a Tolmezzo. È grave ma non è in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia di Stato.