Pescara, bimbo intrappolato nell'auto della madre: salvato dai carabinieri

Ieri mattina presso il parcheggio area di risulta militari della sezione radiomobile del Nor di Pescara, a richiesta ausiliari del traffico intervenivano per bambino apparentemente dimenticato in auto da genitori.

Sul posto, i militari acclaravano invece che il problema era che alla madre, presente, le si era chiusa l’ auto e le chiavi rimaste all’interno, per prendere il bambino seduto al seggiolino e quindi le chiavi erano costretti a rompere il vetro finestrino. Nessun ferito.

Il bambino se l’è cavata con una grossa paura, come quella della mamma che, una volta ultimato l’intervento, ha abbracciato il piccolo in lacrime.