Bambino di 4 anni muore soffocato da un wurstel a Brescia: era a pranzo con il papà

Tragedia a Edolo (Brescia), dove un bambino di quattro anni è morto soffocato mentre mangiava un wurstel.Il piccolo era in compagnia del padre quando in casa durante il pranzo ha smesso di respirare. Inutile la corsa all'ospedale, dove il bambino è deceduto nonostante i medici fossero riusciti ad estrarre il pezzo di cibo. Il bimbo è rimasto troppo tempo senza respirare. Il dramma è accaduto all'interno di una famiglia di origini albanesi da tempo residente in Vallecamonica. La salma è già stata restituita ai genitori.

