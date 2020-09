Bambino di 12 anni trovato morto in bagno: «Forse caduto nella vasca». Aperto un fascicolo

Un bambino di 12 anni è morto ieri nel bagno della sua casa in provincia di Firenze, a Sesto Fiorentino: sul suo caso la Procura aprirà un fascicolo per fare luce sulla vicenda. Secondo quanto riportato oggi su La Nazione, il bambino sarebbe deceduto a seguito di un incidente domestico, cadendo mentre entrava nella vasca da bagno e sbattendo violentemente la testa.



Quando è stato trovato era privo di sensi: inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti polizia municipale e carabinieri. Il corpo del bimbo è stato trasferito all'istituto di medicina legale di Careggi a disposizione dell'autorità giudiziaria, che in queste ore starebbe valutando se disporre l'autopsia. Ultimo aggiornamento: 16:34