Tragedia a Bordighera , nell'estremo ponente ligure quasi al confine con la Francia , dove è morto un bambino di 3 anni. Sul corpo del piccolo non sono stati riscontrati traumatismi evidenti ma non risultavano nemmeno patologie pregresse. Per chiarire le cause del decesso si dovrà attendere l'autopsia.​ Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri, delegati dalla procura di Imperia. Secondo quanto ricostruito il piccolo ieri dopo il ritorno dall'asilo, intorno alle 18.30, ha accusato un malore mentre si trovava a casa. Il bambino è stato trasportato in ospedale ma è deceduto nonostante il tentativo di soccorso.