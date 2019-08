Bambino di 8 anni investito e ucciso da un'auto: era in vacanza con i genitori

L'anziano, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, non si è accorto subito dell'impatto, e infatti ha trascinato il corpo del bambino per qualche metro. Quando finalmente si è accorto di cosa era accaduto, il conducente della Fiat si è fermato ed è sceso dall'auto. Secondo alcuni testimoni era in evidente stato di choc. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Tolentino (Macerata), gli agenti della Polizia locale e i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare sul posto il ragazzino, mentre veniva allertata l'eliambulanza, che purtroppo non è servita: il bambino non ce l'ha fatta, è probabilmente morto sul colpo. Il bambino, la cui famiglia è originaria di San Ginesio, viveva con la madre e la sorella in Inghilterra ed era nel piccolo centro marchigiano per trascorrere qualche giorno di vacanza. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19, a un incrocio tra Passo Sin Ginesio e Passo Sant'Angelo, due piccole frazioni di due Comuni confinanti.



Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Tolentino e i militari del reparto operativo di Macerata, guidato dal maggiore Walter Fava. Sono numerosi gli incidenti stradali che stanno insanguinando le strade marchigiane in questi ultimi giorni. Nella sola giornata di sabato 10 agosto, un uomo è morto bruciato in auto dopo una carambola fra tre vetture sulla complanare nord di Senigallia (Ancona), la bretella che costeggia l'autostrada A14, mentre altre tre persone sono morte nel Piceno: un centauro di 58 anni travolto da un camion, un'anziana di 90 investita da un trenino turistico e un 28enne albanese che era a bordo di un'auto che si è schiantata contro un albero. In quest'ultimo caso, il conducente deve rispondere di omicidio stradale, essendo risultato positivo all'alcol test.

Martedì 13 Agosto 2019, 20:55 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2019 21:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA