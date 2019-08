Silvi Marina, bimbo annega nella piscina dell'hotel: vani tutti i tentativi di rianimarlo

Giovedì 29 Agosto 2019, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2019 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bimbo di 5 anni annega in. Tragedia questo pomeriggio a, in un hotel in provincia di Teramo . Il, che era in vacanza in Abruzzo con la famiglia che vive a Bergamo, èmentre stava facendo il bagno nelladell'albergo. Immediati i soccorsi del personale della struttura, degli stessi genitori e del 118, giunto sul posto dopo la concicata chiamata di allarme. Il bambino quando è stato tirato fuori dall'acqua era ancora vivo, per venti minuti i soccorritori hanno cercato di rianimarlo. Tutto inutile.l medico del 118 ne ha potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per gli accertamenti, è stata dell'indagine. Secondo i primi riscontri, pare che il piccolo fosse con altri bambini e stesse facendo il bagno. Accanto alla comitiva che giocava in acqua c'erano i genitori che sorvegliavano i figli. Il piccolo è stato visto in difficiltà, annaspava. E' scattato subito l'allarme. Immediato l'intervento del bagnino e dei genitori, ma quando è stato tirato fuori era già cianotico. Tra le ipotesi al vaglio che il piccolo possa aver avuto un malore. Sul posto il medico legale e il pm.