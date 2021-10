Padova, mamma denuncia: «Hanno rapito mio figlio di 5 anni», si cercano il padre del bimbo e un furgone

PADOVA - I carabinieri di Padova stanno attivamente cercando sia in Italia sia all'estero un bambino di 5 anni che ieri mattina è stato rapito mentre la madre lo stava portando alla scuola materna. Erano le 8.30 di ieri mattina quando un furgone Mercedes si ferma a pochi passi da mamma e bambino, scendono tre uomini, uno dei tre, a detta della madre, è il padre, romeno come lei, separato dalla donna e con il divieto di avvicinamento deciso dalla magistratura di Bucarest. L'uomo fa salire il bambino in un'auto guidata da una quarta persona e partono a tutta velocità. Subito scatta l'allarme, la donna, la 26enne Alexandra Moraru, denuncia il fatto ai carabinieri e alle Tv locali, e scattano le ricerche dei rapitori e del bambino, sia nel nostro Paese sia all'estero. La donna mette un post sui social che riceve moltissime condivisioni. La donna, con il bambino, era scappata dalla Romania e dal marito e si era trasferita a Padova per rifarsi una vita.

