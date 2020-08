Scomparso un bambino di 10 anni a Monte San Biagio: ricerche in tutto il comprensorio

Ha preso come sempre la sua bici per andare a giocare con gli amichetti ma poi non ha più fatto rientro a casa: scomparso a Monte San Biagio Zeeshan, bambino pachistano di 10 anni.

Immediata la denuncia ai carabinieri ma ancora non sono trascorse 24 ore dall'ultimo avvistamento avvenuto ieri alle ore 15:10.

In tanti hanno rastrellato il paese presepe e, ieri notte, il comune di Sperlonga (dove spesso si recava al mare) ma del piccolo non c'è traccia.

Attorno alle 19 di ieri è stata trovata la sua bicicletta legata, nei pressi della stazione ferroviaria.

Al momento della scomparsa il piccolo aveva un pantaloncino corto grigio, una maglietta in tinta e scarpe da tennis chiuse.

Zeeshan, sembra più piccolo della sua età, parla benissimo italiano e non ha denaro con sé .

Potrebbe indossare o avere con sé un paio di occhiali da sole.

Chi lo ha visto o ne ha notizie può contattare i numeri 3888081775 e 3207117728 oppure rivolgersi ai carabinieri della Tenenza di Fondi.

Vedi anche > Dj morta, trovati resti e maglietta: «Al 99% è Gioele». Serve il test del dna

Ultimo aggiornamento: 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA