Bimbo di tre anni esce di casa e scompare: tutto il paese si mobilita per le ricerche

Un bambino di tre anni, di Vajont (Pordenone), è uscito di casa nella tarda serata di oggi senza che se ne accorgessero i parenti e si sono perse le sue tracce. Immediata la mobilitazione dei soccorritori: lo stanno cercando i Carabinieri della stazione di Maniago, i volontari della Protezione civile e i Vigili del fuoco del locale distaccamento e del comando provinciale di Pordenone. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla vicenda.

A piedi, in bicicletta, con le torce o con le luci dei telefoni cellulari, tutto il piccolo paese di Vajont si è mobilitato per cercare il piccolo Mattia, che si è perduto questa sera, Il campo sportivo è stato scelto come punto base per le ricerche, dunque in qualche modo tutti vi convergono. Per evitare di incorrere nella violazione delle prescrizioni sulla limitazione della mobilità, le persone indossano tutte la mascherina ed evitano assembramenti, limitandosi a stare in due per le ricerche. Anche interi gruppi familiari stanno partecipando, sempre divisi in coppie.

