Bimbo di 10 anni cade e muore travolto dallo scuolabus: morto. Era con la mamma, lei si sente male

Incidente terribile stamani a a San Martino di Lupari, comune in provincia di Padova. Un bambino, di 10 anni, secondo una prima ricostruzione, è caduto dalla bici in mezzo alla strada dove in quel momento stava passando lo scuolabus che trasportava i suoi compagni di classe. Immediato il soccorso del Suem 118. Gli agenti della polizia locale hanno ascoltato immediatamente un testimone che ha raccontato di aver visto il bambino perdere l'equilibrio da solo e cadere. Il mezzo è stato posto sotto sequestro, la procura della repubblica sta valutando l'eventuale iscrizione dell'autista nel registro degli indagati per omicidio stradale, ma prima sarà necessario valutare l'esito del sopralluogo dei vigili urbani.



Era con la mamma. Il bambino era in bicicletta con la mamma, indossava il caschetto, ma mentre pedalava qualcosa è andato storto. La madre, alla vista della scena, ha avuto un malore.

Giovedì 20 Settembre 2018, 15:48 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2018 17:42

