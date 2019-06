Bimbo di 6 anni scappa di casa per andare a scuola: bloccato in tangenziale

Lunedì 10 Giugno 2019, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 19:24

Il piccolo, sei anni, è stato notato mentre camminava da solo ai bordi della tangenziale Luosi. Avvicinato dai militari, ha riferito di essere uscito di casa mentre i genitori ancora dormivano per recarsi a scuola. I carabinieri, dopo averlo preso in custodia, hanno rintracciato i genitori che, nel frattempo, accortisi dell'assenza del figlio, si erano già attivati per le ricerche. Verificata la veridicità della dinamica e delle dichiarazioni, il minore è stato affidato ai familiari non prima di aver esaudito un suo piccolo desiderio: farsi una foto con un berretto d'ordinanza dei carabinieri.