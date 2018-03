«Banca dati sugli abusi dei prof: ma no alle telecamere in classe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 28 Marzo 2018, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimase affascinata dal prof e dalla materia, era pedagogia, aveva 14 anni. Affascinata, precisa la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, non certo innamorata. Ma allora era diverso. «C’era una integrità morale e un’etica deontologica professionale che c’è ancora ma che a volte, come dimostrano i casi emersi, viene meno. Ma per fortuna ora non si sceglie la strada del silenzio».«Non sono certo malati. Sono dei criminali. Come sono assassini coloro che commettono violenza tra le quattro mura di casa. Non si parli di malattia. È riduttivo, assurdo. Assassini anche quando non uccidono. Restano segni indelebili».«Proprio per questo motivo siamo intervenuti con fermezza. Va chiarito che si tratta di una minoranza della minoranza della classe docente. Non si può generalizzare. E comunque verranno puniti».«Al di là degli aspetti penali, nel nuovo contratto è prevista la sanzione del licenziamento per chi commette atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse e studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione dei comportamenti».