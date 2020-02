Crac di Banca Etruria, la vedova di D'Angelo al processo: «La mia vita è finita il giorno del suo suicidio»

Crac Banca Etruria, 4 condanne e 14 assoluzioni per la vendita dei titoli rischiosi Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, invece non deporrà come teste al processo in corso al Tribunale di Arezzo per il crac di Banca Etruria. Lo ha deciso il collegio dei giudici.

«Sono qui per mio marito e per la sua memoria. La mia vita è finita su quelle scale dove ho visto mio marito appeso. Dopo la sua morte sono stata nove mesi chiusa in camera e ho perso dieci chili». Lo ha detto in aula al tribunale di Arezzo, Lidia Di Marcantonio, vedova di, il pensionato suicida nella sua casa di Civitavecchia (Roma) nel 2015 dopo aver perso tutti i risparmi col decreto. La donna ha testimoniato al processo per il crac diche ha 25 imputati tra amministratori e dirigenti dell'ex istituto di credito.«Mio marito diceva sempre al consulente di investire e custodire il gruzzoletto per la nostra pensione - ha raccontato Lidia Di Marcantonio -. Un giorno ci propose di investire tutto in un buon prodotto e noi ci fidammo, c'era fiducia. Poi a luglio 2015 arrivò una lettera che diceva che il nostro investimento non era adeguato al nostro profilo. Siamo tornati in banca e un altro impiegato ci ha detto che era una lettera che mandavano di routine. Siamo andati via tranquilli. «Quindi il settembre dopo è arrivata un'altra lettera simile. Siamo tornati in banca e siamo stati tranquillizzati un'altra volta. Ma stavolta Luigino disse di voler disinvestire. Parlò col direttore e lui ci tranquillizzò, dicendoci che aveva investito anche lui così». «Mio marito però - ha continuato la donna - iniziò ad informarsi, poi un giorno sentimmo in tv che il presidente del Consiglio del momento, Matteo Renzi, aveva firmato il decreto salvabanche. Stavamo mangiando, mio marito si bloccò di colpo e disse