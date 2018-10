Salvini: «Nessuna banca fallirà: il governo le salverà»

«Abbiamo parlato della situazione economica e delle banche. Nessuna banca salterà. Se qualcuno pensa di speculare sulla pelle dei risparmiatori e degli italiani, sappia che c'è un governo e c'è un Paese pronto a difendere le sue imprese, le sue banche e la sua economia, costi quel che costi». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini al termine del consiglio federale della Lega a Milano.

«Se hanno un senso economico, perché no?», ha precisato il ministro dell'Interno in merito all'ipotesi di fusione di alcune banche. «Noi, a differenza di qualcuno che ci ha preceduto, non diamo indicazioni a questo o a quel banchiere. L'importante è dare stabilità, crescita e assicurare i risparmiatori, a differenza di quello che è accaduto in passato. Quindi, se ci sono le condizioni economiche, perché no?» ha detto Salvini sottolineando che «il tessuto imprenditoriale e bancario italiano è sano e, se qualcuno vorrà aggredire o un'impresa o una banca o un governo, ci saranno milioni di italiani che interverranno educatamente e tranquillamente».

Venerdì 26 Ottobre 2018, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 19:03

