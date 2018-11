Migranti, sgombero del Baobab a Roma. Salvini: basta zone franche e non è finita qui

Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. Secondo quanto si è appreso, all'interno della tendopoli stamattina c'erano circa 200 migranti. «Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate. L'avevamo promesso, lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti», ha scritto in tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini.



Roma, choc nella tendopoli: stuprata da un tunisino E' iniziato lo sgombero del presidio umanitario di Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. Secondo quanto si è appreso, all'interno della tendopoli stamattina c'erano circa 200 migranti. «Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate. L'avevamo promesso, lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti», ha scritto in tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini.





Lo sgombero avviene qualche settimana dopo il caso di stupro di una donna proprio all'interno della tendopoli. Un tunisino di 20 anni, già colpito da un divieto di dimora a Roma, era stato fermato dai carabinieri nella notte con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Sia la vittima che il presunto stupratore entrambi erano ospiti del centro. Sono in corso le identificazioni e i migranti sprovvisti di documenti verranno portati all'ufficio immigrazione per il fotosegnalamento. Al temine delle operazioni verranno rimosse le tende e l'area sarà bonificata. Già in passato la tendopoli alle spalle della stazione Tiburtina è stata più volte sgomberata.

+++STANNO PARTENDO DUE BUS CON 60 PERSONE VERSO L'UFFICIO IMMIGRAZIONE DI VIA PATINI. ALTRI BUS ARRIVERANNO. CI SONO ALMENO ALTRE 70 PERSONE AL CAMPO. IL COMUNE PRESENTE SOLO CON LA SOS. NESSUNA SOLIZIONE ALTERNATIVA+++ pic.twitter.com/MIxpUOAon8 — Baobab Experience (@BaobabExp) 13 novembre 2018



«Dopo lo sgombero di stamattina un centinaio di persone rimarrà per strada. Ci auguriamo che il Comune si attivi per ricollocarli», dice Andrea Costa, coordinatore di Baobab Experience, in merito allo sgombero. «È il 22esimo sgombero di questo campo, ma temo che questa volta sia la chiusura definitiva», aggiunge Costa. «Le questioni sociali, a Roma, si risolvono così: polizia e ruspa. Il Campidoglio a 5 stelle non è diverso né dai precedenti, né dalla Lega. Una vergogna infinita per questa città», sottolinea Baobab Experience in un tweet.

