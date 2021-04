Rifiuta di servire da bere per il rispetto delle prescrizioni covid: i clienti gli bruciano il bar

Fa rispettare le prescrizioni imposte per il contenimento del covid-19 nel proprio esercizio commerciale e gli incendiano il bar. E’ quanto accaduto ad un 51enne proprietario di un bar nel centro Colleferro, alle porte di Roma, che, ieri sera, si è rifiutato di servire da bere dopo le ore 18 a due uomini del luogo, 35 e 45anni, entrambi con precedenti. I Carabinieri della Compagnia di Colleferro, intervenuti nell’immediatezza, hanno condotto un’indagine “lampo” che ha portato all’arresto dei due per incendio, aggravato dai futili motivi. I Carabinieri della Stazione di Colleferro, insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro sono intervenuti alle 4 di questa notte trovando la parte anteriore del bar avvolto dalle fiamme, prontamente spente dai vigili del fuoco.

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno verificato come alle precedenti ore 2:30, avevano controllato i due individui nel centro cittadino senza valide ragioni, sanzionandoli per la violazione del “coprifuoco”. Avvertito il proprietario e raccolto le prime notizie utili, i Carabinieri, grazie alla profonda conoscenza del territorio, hanno immediatamente rintracciato i due soggetti, privi di una vera fissa dimora, in un’abitazione di un loro conoscente sequestrandogli i vestiti ancora impregnati di benzina. Tradotti in caserma, i Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno visionato dapprima le immagini riprese dalla videocamera del bar che aveva ripreso il 35enne mentre cospargeva il pavimento di benzina per poi visionare quelle dei vari distributori di benzina di Colleferro trovando in uno di queste le immagini riguardanti il 45enne che riempiva due bottiglie di benzina. Per i due malviventi è scattato l’arresto e saranno tradotti in carcere. 080421