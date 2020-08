Ustionata dal barbecue: muore a 48 anni

PERUGIA - Morire ustionata dal barbecue: dramma per la famiglia di una donna di 48 anni di Marsciano, in poche ore passati dalla serenità di una cena all'aperto alla disperata corsa in ospedale.



È successo nella serata di martedi: la donna si è ustionata gravemente dal ritorno di fiamma causato dell'alcol gettato sul fuoco del barbecue. Le condizioni della 48enne sono risultate subito particolarmente gravi: nonostante l'immediato soccorso e la corsa all'ospedale Santa Maria della Misericordia, la situazione della donna è andata sempre peggiorando finché nella mattinata di mercoledì è arrivata la terribile notizia della sua morte.