Falla nella barca, capitaneria e diportisti salvano le due persone a bordo

VENEZIA - Alle 16.30 di oggi - 11 agosto - la Capitaneria di porto di Venezia riceveva una chiamata con la quale veniva segnalato un natante con due persone a bordo con una falla ed in pericolo di affondamento nella zona dell’imboccatura di porto di Lido. Subito venivano fatte dirigere sul posto le unità della Guardia Costiera che, anche grazie all’aiuto di altri diportisti presenti in zona, operavano per rimettere in galleggiamento il natante semiaffondato. Le cause dell’apertura della falla sono ancora in fase di accertamento.

Il GC 122 approdava in sicurezza a San Pietro di Castello, dove il natante veniva ricoverato in un cantiere.

La Guardia costiera di Venezia raccomanda a tutti gli utenti del mare e della laguna di verificare scrupolosamente lo stato manutentivo delle loro unità e la presenza a bordo di tutte le dotazioni necessarie alla navigazione che si intende intraprendere, in particolare in vista del prossimo fine settimana di Ferragosto, che vedrà il dispiegamento rafforzato dei mezzi della Capitaneria di porto, al fine di garantire in modo ancor più sollecito la sicurezza della vita umana in mare nei giorni di massimo affollamento dei litorali della Regione.