Paura a Porto Cesareo: barca per le escursioni va a fuoco con i passeggeri a bordo

Paura a Porto Cesareo lungo la Riviera di Ponente. Un gommone di otto metri, è andato in fiamme e poi completamente distrutto mentre a bordo c'erano già dei passeggeri. L'imbarcazione, usata per escursioni turistiche lungo il litorale dell'Area Marina Protetta Porto Cesareo, era parcheggiata e stava accogliendo turisti per l'uscita mattutina, accanto al lido Isola Beach, alle spalle della torre Cesarea.

APPROFONDIMENTI LECCE Vacanze nel Salento per Antonio Conte: in spiaggia a Porto Cesareo IL SERVIZIO Salento, barche, noleggi ed escursioni: affari d'oro ad agosto. E...

Il natante divorato dalle fiamme in pochi minuti

L'equipaggio ha immediatamente fatto evacuare il natante senza alcun problema per i passeggeri che erano a bordo. Nonostante i tentativi di spegnere l'incendio, causato da un corto circuito e propagatosi rapidamente anche a causa della temperatura già alta dal primo mattino, il mezzo si è in pochi minuti trasformato in una torcia di fuoco: il natante è andato completamente distrutto andando a posarsi sul fondale basso in quel tratto e fortunatamente non coinvolgendo altre barche.