Paura al largo delle Isole Tremiti, nel foggiano, per nove turisti molisani di Termoli (Campobasso), che sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera dopo che la barca, un cabinato di nove metri, sul quale si trovavano ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Per fortuna i nove stanno bene e se la sono cavata solo con un forte spavento.

