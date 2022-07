Incidente tra le barche all'Argentario: secondo la Procura i due piloti erano negativi all'alcol test, mentre è stato escluso l'utilizzo del pilota automatico per il motoscafo guidato dai danesi. Al momento, entrambi i piloti risultano indagati.

Incidente all'Argentario, il figlio dà la sua versione: «Mio padre non era distratto, la colpa è della barca a vela»

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Argentario, i danesi lasciano l'Italia e tornano a casa. Indagato... LA RICOSTRUZIONE Argentario, l’errore fatale: «Eravamo accecati dal... PRIMO PIANO Argentario, le immagini della barca spezzata in due dallo yacht

Argentario, i danesi lasciano l'Italia e tornano a casa. Indagato il pilota del motoscafo: accusa di omicidio colposo

«L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto, in considerazione della necessitò di dover esperire accertamenti anche di natura iruipetibile. Si rappresenta comunque che gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza iruevocabile», scrive la Procura.

Quanto alla dinamica degli eventi, sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti e non è possibile ipotizzare una prima ricostruzione attendibile dei fatti. Al riguardo, si evidenzia che non risultano, allo stato, elementi circa la possibilità di utilizzo, da parte di uno dei natanti, del c.d. pilota automatico. Parimenti, al momento non risulta che nessuno dei soggetti conducenti fosse in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o alcoliche al momento del sinistro. Nei prossimi giorni sarà effettuato I 'esame autoptico dell'uomo deceduto e nel frattempo proseguiranno le indagini di Polizia Giudiziaria condotte dai militari della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano sotto il coordinamento e la direzione della Procura della Repubblica di Grosseto.