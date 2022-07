Bari, famiglia attraversa la strada e viene investita da una moto: morto papà 47enne, grave il figlio

Dramma a Bari. Una famiglia che attraversava la strada è stata travolta da una moto guidata da un 20enne: il padre 47enne è morto, il bambino è ricoverato in codice rosso all'ospedale pediatrico, ma non è in pericolo di vita, la mamma è rimasta illesa.

Il motociclista è stato medicato sul posto ed ora risulta indagato per omicidio stradale. L'incidente è avvenuto sul lungomare Cristofo Colombo nel rione Santo Spirito attorno alla mezzanotte. Sul posto hanno operato i soccorritori del 118 e la Polizia Locale.