Bari, focolaio Covid in carcere: positivi 11 detenuti. Un uomo ricoverato in ospedale. Contagi anche a Lecce e Taranto

Il Covid entra prepotentemente nelle carceri. Un focolaio di contagi, per un totale di 11 casi, è stato infatti accertato nella casa circondariale di Bari. Gli infetti sono tutti detenuti e per uno di loro è stato necessario il ricovero in ospedale.

Il dato è contenuto nel report nazionale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aggiornato al 20 settembre scorso. Nelle altre carceri pugliesi risultano un caso di contagio a Foggia e uno a Lecce (in entrambi in casi detenuti) e tre agenti di Polizia penitenziaria a Taranto.