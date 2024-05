Bari, due vigilesse si sposano in alta uniforme. Il sindaco Decaro celebra il matrimonio: «Solo l'amore conta»

Un matrimonio in alta uniforme, celebrato dal sindaco di Bari Antonio Decaro. Due vigilesse, Porzia Cazzato e Annamaria Capraro, si sono sposate due giorni fa nella sala di largo Fraccacreta, nella cittadina pugliese. A immortalare il momento proprio il primo cittadino, che con un post su Facebook ha voluto celebrare l'amore.

Il matrimonio

«Solo l’amore conta.

In questi anni sono onorato di essere stato il sindaco di una città che ha scelto di sostenere sempre l’amore in ogni sua forma. E la libertà. Cosa mai scontata. Oggi ho indossato la fascia tricolore per unire civilmente Porzia e Annarita, due agenti della polizia locale che sono orgogliose della loro divisa come noi siamo orgogliosi di loro. Nei loro sguardi, negli occhi fieri delle loro famiglie e dei loro amici c’è la migliore risposta a chi qualche giorno fa non ha firmato la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità LGBTQIA+, presentata lo scorso 17 maggio in occasione della giornata contro l’omotransfobia. Da una parte c’è chi ha paura della libertà e dell’amore e dall’altra ci sono Porzia e Annarita che vivono il loro amore e da oggi sono una famiglia anche agli occhi della città di Bari». Queste le parole del sindaco Antonio Decaro, che il 22 maggio ha sposato le due vigilesse (e concittadine) nella sala di largo Fraccacreta.

Moltissimi i commenti sotto al post, con gli auguri per le due donne e i complimenti al sindaco, considerato «avanti anni luce».