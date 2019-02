Bari, ivoriana picchiata e derubata: «Torna al tuo Paese»

La hanno prima insultata, poi presa a calci e pugni e derubata, urlandole di tornare al suo Paese. Il fatto è stato denunciato da una 47enne originaria della Costa d'Avorio e residente a Bari da circa 30 anni.Edith racconta che l'aggressione è avvenuta solo per aver chiesto a un gruppo di donne, dietro alle quali stava camminando, di poter passare. La donna racconta a Telebari, che ha riportato la notizia, di avere subito discriminazioni anche da una donna del personale del 118 che è poi arrivato sul posto: secondo Edith la donna avrebbe messo in dubbio la sua versione dei fatti e in ospedale avrebbe detto ai medici che Edith «voleva solo approfittarsi della situazione per poter avere un permesso dal lavoro». Edith ha raccontato che mercoledì 20 febbraio, poco dopo le 18.30, stava camminando su un marciapiede preceduta da «un gruppo di cinque o sei donne» alle quali ha «chiesto permesso» per poter passare. «Non mi hanno sentito - spiega - e per superarle sono scesa un attimo dal marciapiede: tornata sulla banchina, si è scatenato l'inferno. 'Permesso, permesso un c...o, ha detto una di loro. Mi sono voltata verso di lei e in un attimo mi ha sferrato un pugno in faccia».