Sabato 24 Novembre 2018, 10:17

A Bari lo conoscono ormai come «il palazzo dei tumori». Qui ventisette inquilini sono stati colpiti da un cancro, la maggior parte sono già morti. Decessi non dovuti al caso o ad una tragica fatalità. La palazzina di via Archimede, nel quartiere Japigia, sorge infatti a pochi metri da una ex discarica comunale, allestita nel 1962 e dismessa nel 1971, ma l'aerea è stata completamente bonificata solo nella seconda metà degli anni novanta. Per oltre trent'anni, i rifiuti, anche l'amianto, hanno continuato a bruciare a causa dell'autocombustione diffondendo fumi e veleni. I magistrati che si sono occupati del caso hanno accertato che ventuno delle ventisette persone affette dal cancro sono riconducibili alla discarica. «Un quadro epidemiologico scrive la procura - che richiama fortemente quello della cosiddetta terra dei fuochi». Eppure, nonostante l'orribile scia di morte, i pm hanno richiesto di archiviare il caso perché sarebbe trascorso troppo tempo dai fatti. Decisione a cui si è opposto il comitato degli abitanti della palazzina che chiedono con forza l'individuazione delle responsabilità di chi quelle morti le ha causate.LA RABBIA«Vogliamo giustizia spiega a Il Mattino l'avvocato delle vittime, Michele Laforgia è incredibile che i magistrati non hanno escluso il nesso tra queste morti e l'ex discarica, ma ritengono di non poter procedere». I pm, nella relazione finale, hanno anche esplicitato che eventualmente i familiari delle vittime possono procedere a ricercare i colpevoli e chiedere i danni in sede civile. «Se i familiari possono trovare i responsabili intentando una causa civile dice il legale possono farlo anche i giudici, almeno non dovrebbe essere difficile risalire alle persone e agli enti che hanno prodotto questo disastro». La richiesta di archiviazione è stata impugnata dal comitato dei parenti delle vittime e, questa mattina, insieme all'avvocato Laforgia, riuniranno i giornalisti per una conferenza stampa in cui spiegheranno le proprie ragioni. Per la Procura «la responsabilità sulla vigilanza del sito è attribuibile in solido all'Amiu e al Comune di Bari, in persona dei loro rappresentanti pro tempore». Dal confronto con i dati del registro tumori della Regione Puglia emerge che all'epoca dei roghi il rischio di contrarre neoplasie in quella zona era quadruplicato rispetto al resto del territorio della provincia di Bari. Nonostante le evidenze si è però deciso di archiviare il caso, almeno in sede penale.