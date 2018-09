Far west a Bari, sparatoria con inseguimento tra auto: un morto e un ferito

Far west a Bari. Una persona è morta ed un'altra è rimasta gravemente ferita in un conflitto a fuoco avvenuto poco fa, alla periferia di Bari, tra persone in moto e altre a bordo di un'autovettura.La sparatoria - a quanto si apprende - è cominciata nel rione Carbonara e si è conclusa nei pressi dello stadio San Nicola con un incidente stradale che avrebbe coinvolto i due mezzi su cui viaggiavano le persone coinvolte nella sparatoria e un'altra autovettura. Sul posto la Polizia. Le indagini sono coordinate dal sostituto della Dda Simona Filoni.LEGGI ANCHE Roma, rom minorenni in fuga sull'auto rubata investono una donna: è grave