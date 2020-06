Bartolini, 27 nuovi casi: si sommano ai 64 già tracciati nel focolaio del magazzino di Bologna

Bartolini, trovati 27 nuovi casi che si vanno a sommare ai 64 già tracciati nel focolaio del magazzino di Bologna. Sono 27, dunque, i nuovi casi di positività relativi al focolaio di Covid19 scoppiato a Bologna al magazzino logistico della Bartolini. Lo comunica la Regione Emilia-Romagna che, nelle ultime 24 ore, rileva, nel complesso 46 nuovi casi, 39 dei quali asintomatici.

La maggioranza dei casi (37 su 46) sono in provincia di Bologna. Secondo i dati, aggiornati alle 12, si registrano tre decessi: uno a Bologna, uno a Ferrara e uno a Modena, che portano il totale a 4.252.

I nuovi tamponi fatti da ieri in Emilia-Romagna sono 4.491, che raggiungono così complessivamente quota 478.941. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.044 (-24 rispetto a ieri), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 12, uno in più. Calano invece quelli ricoverati negli altri reparti Covid, che sono 109 (-5).

Ausl Bologna valuta la chiusura dell'attività. «Siamo in attesa per domani dei risultati dei tamponi eseguiti anche ad amministrativi, autisti e altro personale. Faremo una valutazione del focolaio: se ci sono evidenze epidemiologiche e condizioni specifiche, per come si è manifestato, potrebbe essere una strada da percorrere quella di proporre la sospensione dell'attività». Lo ha detto Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl di Bologna sul focolaio alla Bartolini.



