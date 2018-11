Base jumper si lanciano da 100 metri ma a uno dei due non si apre il paracadute VIDEO CHOC

Mercoledì 21 Novembre 2018, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 21-11-2018 20:59

da un promontorioi. Lui al fianco di un amico e con un altro "collega" ad aspettare. Mae si è schiantato contro le rocce., turista tedesco di 50 anni, èdavanti a loro. Ilha immortalato il drammatico evento, avvenuto a Nazaré, in Portogallo, location notissima per le imprese dei surfisti delle onde giganti.LEGGI ANCHESconvolto Bruno Valente, l'amico che si è lanciato insieme a lui e che ha vissuto la morte di Dominik a pochi metri da lui. Il suo paracadute si è aperto ma si è subito reso conto della gravità di quanto accaduto. È corso in soccorso ma è stato tutto inutile.La vittima ha attraversato l'Europa dalla Svizzera, dove vive, e con sé ha portato il suo cane Cliffy incontrando i due amici, un russo e un norvegese, che come lui condividono la passione per il base jumping. Su quello stesso promontorio nel 2013 era morta un'altra persona.