Sabato 23 Marzo 2019, 08:59

Inviato a MateraIn questa breve, ma intensa, campagna elettorale è stato un argomento appena abbozzato. Tanti discorsi sul lavoro, i pozzi di petrolio in val d'Agri, l'ambiente, ma pochi accenni alle iniziative culturali e alla storia della Basilicata, potenziali veicoli di turismo da redditi. Eppure, questo è l'anno di Matera capitale europea della cultura. Un'occasione. E i dati materani di questi primi tre mesi, che saranno diffusi in dettaglio il 4 aprile, sono incoraggianti: rispetto allo scorso anno, a Matera il 20 per cento di turisti in più, con riflessi nell'intera regione di un più 30 per cento. Sono nate 150 nuove attività per l'accoglienza turistica. E commenta Mariano Schiavone, presidente dell'Azienda per il turismo lucana: «Sono stati registrati tanti arrivi dagli Stati Uniti, Germania, Francia. E poi da varie regioni italiane, con prevalenza Puglia, Campania, Lazio e Lombardia. Fanno ben sperare e per questo ci attendiamo dal prossimo governo regionale politiche di sempre maggiore attenzione al turismo legato alla cultura lucana».GLI ATTRATTORIProdurre cultura e creare opportunità per i giovani. La Fondazione intitolata al poeta lucano Leonardo Sinisgalli morto 48 anni fa è tra le più attive della regione. Iniziative, sei giovani al lavoro anche per progetti regionali, da inserire nei programmi di finanziamento europei per la cultura. Due sono stati finanziati. Il professore Biagio Russo è il direttore della Fondazione, che naturalmente ha sede a Montemurro, il paese di Sinisgalli, e ne custodisce i tremila volumi della sua biblioteca. Russo premette la sua neutralità pubblica nel confronto elettorale in corso, ma dice: «Da Fondazione onlus culturale siamo aperti al confronto con tutti e abbiamo evitato di scendere nel dibattito politico elettorale. La Regione, poi, è uno dei soci della Fondazione e la finanzia. Naturalmente, vorremmo che il governo regionale inserisca tra le sue priorità una sensibilità particolare per la cultura e non solo d'estate. Noi siamo attivi tutto l'anno, come polo di istruzione, in collaborazione con istituzioni universitarie. L'attenzione alla cultura non è mai poca, come grande bene spirituale. Finalmente, con Mondadori, ristamperemo le opere di Sinisgallli»,C'è Matera con i suoi sassi patrimonio dell'Unesco, oggi celebrati in tutta Europa. C'è lo spettacolo estivo della Grancia sulla storia del famoso capobrigante lucano Carmine Crocco, ogni anno miracolo di volontari e figuranti tutti locali. C'è lo spettacolo proiettato sulle mura del castello di Lagopesole, su Federico II di Svevia che elesse Melfi come prima sua capitale provvisoria nel sud Italia. Sono quelli che il precedente direttore dell'Apt, Giampiero Perri, definì «gli attrattori culturali per una politica mirata del turismo». Un valore aggiunto, ma ieri, anche nel confronto finale negli studi Rai del Tgr Basilicata, tutti i 4 candidati parlando di turismo hanno accennato solo al mare di Maratea e del Metaponto. Forse, i temi più caldi per l'elettorato restano i pozzi di petrolio e le poche opportunità di lavoro dei giovani che, secondo lo Svimez, hanno lasciato la Basilicata in 30mila negli ultimi 15 anni. Tremila ne partono ogni anno. Anche se hanno studiato a Potenza.