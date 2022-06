Basma, scomparsa a 18 anni: forse è fuggita da matrimonio combinato. «Potrebbe essere all'estero»

Dov'è finita Basma, scomparsa a 18 anni? Si arricchisce di un formale fascicolo d'indagine della Procura della Repubblica di Padova per persona scomparsa la vicenda di Basma Afzaal, la diciottenne pakistana di Galliera Veneta (Padova) di cui non si hanno notizie dallo scorso 31 maggio.

Basma, 18 anni, scompare nel nulla: giallo in Veneto. «L'hanno vista al bar, poi è sparita»

La magistratura ha avviato la procedura sulla scorta dei risultati condotti dai carabinieri secondo i quali il caso potrebbe essere riconducibile ad un allontanamento volontario della giovane per sottrarsi ad un matrimonio combinato.

In base ad alcune ipotesi la ragazza, che risulta da diversi giorni assente dalla scuola alla quale è iscritta, un istituto professionale di Castelfranco Veneto (Treviso), potrebbe già essere all'estero dove avrebbe raggiunto un proprio contatto conosciuto online. La sparizione, secondo questa lettura, non sarebbe perciò collegata ad alcuna forzatura da parte di terzi e non vi sarebbero elementi tali da far ritenere Afzaal in una situazione di pericolo.