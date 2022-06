Basma, 18 anni, scompare nel nulla: «L'hanno vista al bar, poi è sparita»

Una ragazza di 18 anni, di nome Basma, è scomparsa nel nulla e di lei non si hanno più notizie dallo scorso 31 maggio. Per cercare la giovane, residente nel padovano, è scattato un appello da parte del cugino Shaheer, che ha chiesto aiuto sui social: «Mia cugina - scrive il giovane - il 31 maggio è scomparsa a Castelfranco Veneto, l'ultimo avvistamento è stato al bar Roma alle 09:30 del mattino. Da lì purtroppo non si è saputo più nulla sulla sua posizione. Abbiamo provato a chiamarla dal suo cellulare ma risulta spento».

Ragazza scomparsa: l'identikit

Basma frequenta l'istituto professionale Lepido Rocco.«Portava con sé uno zaino e indossava scarpe alte bianche - prosegue il cugino -, una maglietta nera con una riga bianca ha 18 anni, è alta all'incirca 155 cm ed è di carnagione scura, etnia pakistana. Si chiama Basma ed è di Galliera Veneta (Padova). Il giorno della sua scomparsa abbiamo fatto segnalazione ai carabinieri che ora stanno indagando. Vi invito cordialmente a condividere il post. Se avete sue notizie ci dareste una grandissima mano, nel caso in cui la vedeste chiamate il 112».