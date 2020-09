Batterio killer a Verona, sospesi tre medici dopo la morte di quattro neonati all'Ospedale della Donna e del Bambino

Batterio killer: tre medici sospesi a Verona nell'ambito dell'inchiesta all'Ospedale della Donna e del Bambino dopo i casi di infezione da Citrobacter che hanno colpito oltre 90 neonati e hanno causato la morte di quattro di essi dal 2017.

Batterio killer a Verona, il virologo Palù: «Resiste ai farmaci, fenomeno che nel 2050 ucciderà più del cancro»

Batterio killer in ospedale, 4 bimbi morti a Verona: la protesta della mamma Francesca Rezza



Riguardo all'andamento epidemiologico dei casi di Citrobacter koseri il commissario dell'Azienda ospedaliera precisa che «una prima considerazione riguarda il confronto per le infezioni invasive tra gli anni 2019, 2019 e 2020. Nel 2018 un solo caso isolato, nel 2019 tre casi di cui due incerti per modalità di trasmissione e per provenienza, nel 2020 cinque casi di cui uno probabile e poi chiusura del punto nascita». «Si sottolinea - prosegue la relazione - che in Azienda viene utilizzato quasi esclusivamente latte già fornito dalle Aziende produttive in forma liquida, per il quale non viene richiesta alcuna manipolazione da parte degli operatori, e solo occasionalmente si utilizza latte in polvere per particolari esigenza del neonato». «In questo caso - prosegue - non viene utilizzata acqua potabile presa dal rubinetto, ma acqua minerale di bottiglia». Cobello conclude la sua relazione ricordando che «la colonizzazione non significa malattia e non è nemmeno predittiva di futura malattia, ma soltanto indicativa di circolazione del batterio».



