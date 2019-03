Il tono è piano, pacato, ma la posizione di Sabbadin resta quella già espressa dopo l'arresto di Battisti in Bolivia. «È giusto che sconti per intero la sua pena - dice - .In fondo sono solo pochi mesi che si trova in galera». Il figlio del macellaio non nasconde di essere stato preso in contropiede dalle ammissioni fatte da Battisti: «lo confesso - conclude - non mi aspettavo che ammettesse tutto».

Lunedì 25 Marzo 2019, 13:56 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 13:59

