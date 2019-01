Battisti dal carcere: «Ho 64 anni, sono malato e profondamente cambiato»

Prima visita in carcere a Massama (Oristano) per Cesare Battist i. Questa mattina l'ex terrorista, che si trova da ieri nell'istituto sardo, sta incontrando il suo avvocato. E intanto un portavoce della ministra della Giustizia francese, Nicole Belloubet, ha fatto sapere che non ci sono al momento domande di estradizione di altri rifugiati in Francia,