Began studia il Corano, Noemi è mamma: ecco che cosa fanno oggi le 131 papi-girl

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 16 Marzo 2019, 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Olgettine», un termine sdoganato persino dalla Treccani. Nella Dimora Olgettina, residence al numero 65 dell’omonima via, alle spalle di Milano 2, sono state ospitate molte delle ragazze invitate alle feste dell’ex premier Berlusconi. Non tutte hanno vissuto in quegli appartamenti, ma la cronaca giornalistica e le inchieste giudiziarie hanno reso celebri con questa definizione le ragazze che negli anni hanno frequentato le residenze del cavaliere. Fu addirittura azzardato un calcolo di quante fossero le giovani donne: centotrentuno.