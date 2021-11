Benedetta Ciprian, morta a 25 anni nell'auto squarciata dal guardrail: a processo due addetti stradali

In due sono finiti davanti al Gup di Padova, Domenica Gambardella, accusati di omicidio colposo, per la morte della giovane commessa di appena 25 anni Benedetta Ciprian. La ragazza, il 21 luglio del 2020, è uscita di strada al volante della sua auto schiantandosi contro una staccionata in legno.

È deceduta sul colpo perché infilzata da uno dei bracci in legno della barriera. Infilzata dalla staccionata: in due nei guai. Benedetta Ciprian, 25enne di Bassano, mentre era di rientro da una serata con amici. Viaggiava a bordo della sua auto, ma una banale uscita di strada le ha provocato la morte: Benedetta è stata trafitta dal guardrail.

Per il pm sarebbe stata la condotta negligente di due dipendenti dell’Unione dei Comuni di Brenta a provocarne la morte, perché tale condotta ha fatto sì che la protezione non rispettasse le garanzie di sicurezza.

Il guard rail, secondo le perizie effettuate, aveva un’anima di ferro e terminava a punta: è stato proprio questo ad uccidere Benedetta.