Benedetto Di Ruzza, professore universitario trovato morto in hotel a Ginevra: malore improvviso

Due comunità, San Giorgio a Liri e Pignataro Interamna, piangono la prematura scomparsa del professor Benedetto Di Ruzza, 57 anni, considerato tra gli scienziati più influenti al mondo. L’uomo è stato trovato privo di vita sabato mattina in un albergo di Ginevra. Il professore si era recato nella città svizzera per raggiungere, come faceva abitualmente, la sede del CERN, dove insegnava. In passato era stato anche docente presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe stata causata da un malore improvviso, rivelatosi fatale.

Le autorità svizzere, tuttavia, hanno disposto l’esame autoptico, che verrà effettuato nei prossimi giorni. Il professore era originario di San Giorgio a Liri, dove vive una delle sue due sorelle. Sotto shock anche la comunità di Pignataro Interamna, dove risiede parte della sua famiglia, tra cui l’assessore alla Cultura Rosaria Murro.