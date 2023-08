Benzina a 2,7 euro al litro al self service, il prezzo record in autostrada a Milano. Assoutenti: «Intervenga la Finanza»

Un litro di benzina al self service? Sono 2,722 euro al litro, prego. Accade sull'autostrada A8 Varese-Milano. Un caso segnalato da Assoutenti che presenterà una segnalazione alle Fiamme gialle sul listino record praticato dal distributore e che quindi si aspetta un intervento della Gdf.

Benzina, prezzo record in autostrada

«Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro di benzina in modalità self a 2,722 euro al litro e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico. - spiega il presidente Furio Truzzi - Per un pieno ad un'auto media, vuol dire spendere ben 136,1 euro, un salasso». «Il distributore in questione applica prezzi più alti del 35% rispetto alla media autostradale».

L'intervento di Assoutenti

«Un salasso - spiega Truzzi - su cui la Guardia di Finanza dovrà fare luce, considerato che alla data odierna il prezzo medio della benzina in modalità self venduta in autostrada si attesta a 2,017 euro al litro.